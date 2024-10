Hamas e Hezbollah ‘decapitati’ da Israele: chi erano tutti i leader uccisi (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Decapitate' le "organizzazioni terroristiche" a cui Israele ha dichiarato guerra dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 nello Stato ebraico. Yahya Sinwar, leader di Hamas, è stato ucciso dalle forze israeliane nella campagna militare che va avanti da oltre un anno nella Striscia di Gaza. Ma prima di lui sono stati altri i leader L'articolo Hamas e Hezbollah ‘decapitati’ da Israele: chi erano tutti i leader uccisi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Decapitate' le "organizzazioni terroristiche" a cuiha dichiarato guerra dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 nello Stato ebraico. Yahya Sinwar,di, è stato ucciso dalle forze israeliane nella campagna militare che va avanti da oltre un anno nella Striscia di Gaza. Ma prima di lui sono stati altri iL'articoloda: chiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra Israele finisce? La «svolta» con la morte di Sinwar : dalla tregua alla resa di Hamas - gli scenari - Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso in un raid su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie di media locali sulla base... (Ilmessaggero.it)

Hamas e Hezbollah ‘decapitati’ da Israele : chi erano tutti i leader uccisi - Ma prima di lui sono stati altri i leader […]. Yahya Sinwar, leader di Hamas, è stato ucciso dalle forze israeliane nella campagna militare che va avanti da oltre un anno nella Striscia di Gaza. (Adnkronos) – 'Decapitate' le "organizzazioni terroristiche" a cui Israele ha dichiarato guerra dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 nello Stato ebraico. (Periodicodaily.com)

Chi era Yahya Sinwar - veterano di Hamas e mente dietro l’attacco del 7 ottobre : fu liberato da Israele dopo oltre 20 anni di carcere - Liberato in uno scambio di prigionieri, è tornato a Gaza e ha scalato le gerarchie di Hamas, fino a diventare il nuovo leader dopo l’uccisione di Ismail Haniyeh. Il 9 ottobre era stato l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk, a confermare che gli Stati Uniti ritenevano che Sinwar fosse vivo e probabilmente in un tunnel di Gaza. (Ilfattoquotidiano.it)