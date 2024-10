Inter-news.it - UFFICIALE – Inter Women, Csiszar operata: il comunicato del club

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In casa Inter Women si parla delle condizioni fisiche della giocatrice Henrietta Csiszár. La giocatrice si è sottoposta ad un'operazione chirurgica. UFFICIALE – "Nella giornata di lunedì Henrietta Csiszár è stata sottoposta a intervento chirurgico presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'intervento di ricostruzione del pavimento orbitario sinistro, a seguito di frattura riportata nella gara di campionato contro il Sassuolo, è perfettamente riuscito. La centrocampista nerazzurra, dopo una settimana di riposo, riprenderà gradualmente gli allenamenti".