Stellantis Ciarambino | Altri 9 giorni di chiusura un affronto a tutti i lavoratori

"Stellantis ha annunciato per novembre Altri nove giorni di stop alla produzione negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco, Pratola Serra e Termoli. Una decisione scellerata e incomprensibile che ricade interamente sulle tasche di migliaia di lavoratrici e lavoratori della multinazionale". A dichiararlo è Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto.

