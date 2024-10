James Gunn condivide un’altra foto da Superman, alzando l’asticella dell’hype (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Krypto, il Supercane della DC Comics, apparirà nel prossimo film di James Gunn su Superman, la sua prima apparizione in un film live-action, grazie a Ozu, il migliore amico a quattro zampe di Gunn. In un toccante post sui social media, Gunn ha descritto come il suo cucciolo salvato lo abbia ispirato a includere il personaggio nel prossimo film, la cui uscita è prevista per l’11 luglio 2025. “Il nostro cane Ozu ha ispirato Krypto, che abbiamo adottato poco dopo che ho iniziato a scrivere Superman”, ha scritto Gunn in un post su X. “Ozu, che proveniva da una situazione di accumulo compulsivo in un cortile con altri 60 cani e non aveva mai conosciuto esseri umani, era problematico per usare un eufemismo. È entrato immediatamente e ha distrutto la nostra casa, le nostre scarpe, i nostri mobili, ha persino mangiato il mio laptop. Metropolitanmagazine.it - James Gunn condivide un’altra foto da Superman, alzando l’asticella dell’hype Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Krypto, il Supercane della DC Comics, apparirà nel prossimo film disu, la sua prima apparizione in un film live-action, grazie a Ozu, il migliore amico a quattro zampe di. In un toccante post sui social media,ha descritto come il suo cucciolo salvato lo abbia ispirato a includere il personaggio nel prossimo film, la cui uscita è prevista per l’11 luglio 2025. “Il nostro cane Ozu ha ispirato Krypto, che abbiamo adottato poco dopo che ho iniziato a scrivere”, ha scrittoin un post su X. “Ozu, che proveniva da una situazione di accumulo compulsivo in un cortile con altri 60 cani e non aveva mai conosciuto esseri umani, era problematico per usare un eufemismo. È entrato immediatamente e ha distrutto la nostra casa, le nostre scarpe, i nostri mobili, ha persino mangiato il mio laptop.

