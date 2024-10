Calciomercato.it - Inter, suona il doppio allarme per Inzaghi: bocciatura clamorosa

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)prossima al ritorno in campo ma con qualche problematica da sistemare:per SimoneRiparte il campionato, a breve, e con esso la caccia al primato in classifica. Attualmente detenuto dal Napoli di Antonio Conte, ma l’campione d’Italia è lì, a soli due punti, pronta a raccogliere la sfida. Anche se i prossimi appuntamenti saranno assai probanti per i nerazzurri, dato che nelle prossime due giornate dovranno sfidare Roma e Juventus. Simone(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Partite in cui, anche con gli ipotetici favori del pronostico, non ci si può di certo distrarre e servirà la massima concentrazione.