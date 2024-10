Agi.it - Grave incidente tra pescherecci a Termoli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Unmarittimo si è verificato al largo di, coinvolgendo due imbarcazioni: ilo termolese "Nonno Rocco", noto per aver trasportato la statua di San Basso durante la processione a mare del 3 agosto, e il "Tortuga" di Barletta. Intorno alle 22:30 di ieri sera, mentre il "Nonno Rocco" era impegnato in una battuta di pesca, procedendo lentamente dopo aver gettato le reti, sarebbe stato speronato dal "Tortuga", che pare navigasse a velocità più elevata. L'impatto tra lo scafo in acciaio del "Tortuga" e la fiancata del "Nonno Rocco" ha causato uno squarcio sopra la linea di galleggiamento. Nonostante i danni ingenti, il comandante del "Nonno Rocco", Marco Monti, e il marinaio a bordo sono riusciti a mantenere il controllo e avvicinarsi nello scalo portuale di, assistiti dall'equipaggio del "Tortuga".