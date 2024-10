Firenze, in vendita per 4 milioni di euro hotel a tre stelle (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Tre piani, otto garage, ascensore, per un totale di 800 metri quadrati. Questa la descrizione che si legge nell'annuncio pubblicato su Idealista e che riguarda la vendita di un albergo a tre stelle a due passi dai lungarni e dal piazzale Michelangelo. Si tratta dell'edificio, costruito nel 1900, che si trova in via San Bernardino da Siena 47n. Costo 4 milioni di euro. Più in dettaglio, l'immobile è costituito da 18 camere con bagno privato, due sale colazione, bar, reception, parcheggio e giardino privato. E' arredato con mobili stile liberty ed è da rimodernare. La struttura si aggiunge ad una serie di edifici di lusso in vendita a Firenze. Tra questi, a 6 milioni di euro circa, è in vendita sul sito Idealista un boutique hotel in zona San Marco, con vista sul Duomo, tre piani per 450 metri quadrati. Lanazione.it - Firenze, in vendita per 4 milioni di euro hotel a tre stelle Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Tre piani, otto garage, ascensore, per un totale di 800 metri quadrati. Questa la descrizione che si legge nell'annuncio pubblicato su Idealista e che riguarda ladi un albergo a trea due passi dai lungarni e dal piazzale Michelangelo. Si tratta dell'edificio, costruito nel 1900, che si trova in via San Bernardino da Siena 47n. Costo 4di. Più in dettaglio, l'immobile è costituito da 18 camere con bagno privato, due sale colazione, bar, reception, parcheggio e giardino privato. E' arredato con mobili stile liberty ed è da rimodernare. La struttura si aggiunge ad una serie di edifici di lusso in. Tra questi, a 6dicirca, è insul sito Idealista un boutiquein zona San Marco, con vista sul Duomo, tre piani per 450 metri quadrati.

