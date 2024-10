FC 25 SBC, Sfida Rush totale 3 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “Sfida Rush totale 3? disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 16 ottobre contestualmente alla promo Total Rush. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla Promo Total Rush Tutti i giocatori della promo Total Rush Team 1 Sfida Rush totale 3 Sfide: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 19 ottobre Premio: 1x Rare Players Pack Non scambiab. 1 – 442 Gioc. Nazione uguale: min 5 Gioc. Campionato uguale: max 5 Club in rosa: min 5 Rari: Min. 5 ogg. giocatore Valutazione squadra: min 80 Intesa totale: min 31 Preordina ora la nuova playstation pro su amazon Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Sfida Rush totale 3 Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “3? disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 16 ottobre contestualmente alla promo Total. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla Promo TotalTutti i giocatori della promo TotalTeam 13 Sfide: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 19 ottobre Premio: 1x Rare Players Pack Non scambiab. 1 – 442 Gioc. Nazione uguale: min 5 Gioc. Campionato uguale: max 5 Club in rosa: min 5 Rari: Min. 5 ogg. giocatore Valutazione squadra: min 80 Intesa: min 31 Preordina ora la nuova playstation pro su amazon Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

