Briatore dice basta | vuole vendere il Twiga

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La vendita non sarà però così semplice Flavioconcentrarsi sui motori e sulla F1. Per questo, il celebre imprenditore è intenzionato ail. A poterlo acquisire ci sarebbe Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli del patron del gruppo. A lui passerebbero tutte le location del locale, da quello a Marina di Pietrasanta, fino a due di Montecarlo, quello di Londra e quello della baia Benjamin a Ventimiglia.avrebbe detto di voler pensare solo al mondo del motori. Nessuna conferma, però, visto che da Corriere Della Sera fanno sapere di non aver avuto nessun riscontro. Non smentisce però lo staff dei vari locali anche se già in passato sono state numerose le offerte arrivate.in questi anni ha costruito un impero e meno di 12 mesi ha preso pure il 72,5% della società Acqua e Terme di Fiuggi e ha aperto vali ristoranti e locali e Milano.