Bianca Guaccero e il suo ballerino Giovanni Pernice stanno insieme? Si sono innamorati? Ecco la verità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una delle coppie di Ballando con le Stelle: notando la loro sintonia, in tanti hanno pensato che stiano insieme, ma è vero? Di coppie a Ballando con le Stelle ne sono nate tante; un esempio è sicuramente quella formata da Arisa e Vito Coppola e – ancora – quella di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Bianca Guaccero e il suo ballerino stanno insieme oppure no? Secondo alcuni fra loro ci sarebbe ben più di un’amicizia A far immaginare che si stia parlando di una nuova coppia ci ha pensato Rossella Erra; parlando di Bianca e Giovanni Pernice, il noto volto di Ballando con le Stelle ha detto: “Pensi sempre agli altri, ma adesso meriti di essere felice tu. sono felice perché vedo che Giovanni ti sta aiutando molto. Ma poi il vostro abbraccio quello che accade dietro le quinte”. E ancora: “Vivetevi senza paura e mostratecelo. Donnapop.it - Bianca Guaccero e il suo ballerino Giovanni Pernice stanno insieme? Si sono innamorati? Ecco la verità Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)una delle coppie di Ballando con le Stelle: notando la loro sintonia, in tanti hanno pensato che stiano, ma è vero? Di coppie a Ballando con le Stelle nenate tante; un esempio è sicuramente quella formata da Arisa e Vito Coppola e – ancora – quella di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.e il suooppure no? Secondo alcuni fra loro ci sarebbe ben più di un’amicizia A far immaginare che si stia parlando di una nuova coppia ci ha pensato Rossella Erra; parlando di, il noto volto di Ballando con le Stelle ha detto: “Pensi sempre agli altri, ma adesso meriti di essere felice tu.felice perché vedo cheti sta aiutando molto. Ma poi il vostro abbraccio quello che accade dietro le quinte”. E ancora: “Vivetevi senza paura e mostratecelo.

A sorpresa Bianca Guaccero sbaraglia tutti a Ballando con le Stelle. "L'amore? Sono in fase di studio" - Al verdetto Bianca non è riuscita a trattenere le lacrime. Buona la prima per Bianca Guaccero a Ballando con le stelle. L'ex conduttrice di Detto fatto, insieme al maestro Giovanni Pernice, si è piazzata in cima al podio della prima puntata superando la favorita Nina Zilli e la sorpresa Luca Barbareschi.

