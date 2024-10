Ilfoglio.it - A 81 anni dal rastrellamento del Ghetto. Meloni: “Rinnovare l'impegno contro l'antisemitismo”

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Il 16 ottobre di ottantunofa Roma è stata teatro di uno degli atti criminali più feroci commessi in Italia”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in occasione dell'ottantunesimoversario deldegli ebrei di Roma, avvenuto sabato 16 ottobre 1943, alle porte della festa di Sukkot. “All'alba i nazisti, con la complicità fascista, scatenarono una feroce caccia all'uomo e strapparono dalle loro case 1.259 innocenti per deportarli nei campi di sterminio”. Dalle 5.30 alle 14, la tragedia si svolse non solo nell'anticoebraico, ma anche in altri quartieri della città. Coinvolse “uomini, donne, anziani e bambini. Nessuno venne risparmiato, e solo in 16 fecero ritorno”, spiega la premier, che cita poi una frase di Primo Levi: "Se comprendere è impossibile conoscere è necessario".