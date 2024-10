Ilnapolista.it - Vasseur: «Andavo sui go-kart ma non ero portato. Mia madre mi disse di studiare»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Fredericsi è raccontato in un’intervista al Times, dagli inizi fino alla decisione di portare Hamilton in Ferrari. Ha iniziato a fare go-all’età di dieci anni, dice al Times aggiungendo che «non ha mai avuto il talento per gareggiare seriamente». Nella sua adolescenza ha avuto un incidente importante, portando suaa suggerirgli che era ora di concentrarsi sulla scuola piuttosto che sul suo hobby”.ha lavorato nelle serie minori prima di arrivare in Formula 1. «In qualche modo ti diverti di più quando lavori nelle categorie minori che in Formula 1 – dice -. Quando sei il caposquadra, un grande nome in una piccola categoria, sei in grado di tenere a bada tutto. Sei consapevole dell’ingegneria, del marketing, dello sport, dei piloti quando vai in Formula 1 in qualche modo ti sfugge qualche dettaglio e, per me, a volte è un po’ frustrante».