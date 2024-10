«Tanto ne potete sempre fare un altro», «Meglio ora che dopo» e altre frasi da non dire a chi perde un figlio durante la gravidanza o nei primi giorni di vita. Il BabyLoss Day ha l'obiettivo di aumentare la sensibilità delle persone anche in questo senso (Di martedì 15 ottobre 2024) Difficile immaginare un trauma più grande del lutto perinatale, e cioè la morte di un bambino durante la gravidanza, al momento del parto o poco dopo la nascita. Riguarda, però, oltre cinque milioni di famiglie, e di mamme, ogni anno in tutto il mondo. Per questo il 15 ottobre si celebra il BabyLoss Awareness Day, la Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile portata in Italia nel 2007 dall’associazione scientifico–assistenziale CiaoLapo onlus, che da quasi 20 anni si occupa di questo tema. Iodonna.it - «Tanto ne potete sempre fare un altro», «Meglio ora che dopo» e altre frasi da non dire a chi perde un figlio durante la gravidanza o nei primi giorni di vita. Il BabyLoss Day ha l'obiettivo di aumentare la sensibilità delle persone anche in questo senso Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Difficile immaginare un trauma più grande del lutto perinatale, e cioè la morte di un bambinola, al momento del parto o pocola nascita. Riguarda, però, oltre cinque milioni di famiglie, e di mamme, ogni anno in tutto il mondo. Peril 15 ottobre si celebra ilAwareness Day, la Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile portata in Italia nel 2007 dall’associazione scientifico–assistenziale CiaoLapo onlus, che da quasi 20 anni si occupa ditema.

