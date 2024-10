Lanazione.it - Sindaco in piazza con la scopa: “Superficie troppo delicata, impossibile usare la spazzatrice”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ponsacco (Pisa), 15 ottobre 2024 – Cosa ci fa inilGabriele Gasperini con ladi saggina in mano? Se lo sono chiesti in tanti sabato mattina a Ponsacco nell’attraversaredella Repubblica da pochi giorni tornata fruibile dopo un cantiere che è stato un calvario sollevando non poche polemiche. E le critiche non sono finite con la sua riapertura. “Io e un gruppo di persone ci siamo dati appuntamento per dare una pulita allache nasce zoppa. E’– spiega il primo cittadino – Spazzando l’abbiamo resa decorosa e pronta per accogliere la festa di ieri (domenica, ndr.)”. Laereditata dalla precedente giunta della sindaca Francesca Brogi, a detta del primo cittadino, ha un problema di non poco conto: il materiale con cui è rivestita, una specie di graniglia, si staccherebbe nel caso venisse fatta troppa pressione.