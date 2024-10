Secoloditalia.it - Ristorante daLù – Roma

(Di martedì 15 ottobre 2024)Via della Gensola, 58/A – 00153Telefono: 06/37895459 Sito Internet: www.dalu.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: menù degustazione 70/90€, antipasti 18/25€, primi 22/25€, secondi 28/35€, dolci 15/16€ Chiusura: Lunedì; a pranzo dal Martedì al Sabato OFFERTA Nascosto in una piccola via di Trastevere, proprio di fronte all’isola Tiberina, questopropone una cucina tradizionale con qualche spunto creativo in un ambiente davvero accogliente e lontano anni luce dagli standard turistici che la zona offre. Il menù, oltre alla scelta à la carte, prevede anche due percorsi degustazione di 70 e 90 euro, rispettivamente di 5 e di 7 portate.