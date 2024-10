Proprio davanti al Comune a fare l’amore. Arriva la polizia: chi scoprono in quell’auto (Di martedì 15 ottobre 2024) La passione doveva essere tanta, così come il desiderio perché, senza curarsi minimamente del luogo, hanno pensato bene di avere un rapporto sessuale in auto. Dove? All’interno della loro utilitaria parcheggiata Proprio davanti alla sede del Comune di Como. La smania deve essere stata tanta che qualcuno se n’è accorto decidendo, poi, di chiamare le forze dell’ordine che poco dopo sono intervenute. >> “La fidanzata e il single nella casa”. Doppio scoop: si lascia a Temptation Island ed entra subito al Grande Fratello. Col tentatore In casi come questi il codice penale parla chiara. Recita l’articolo 527: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La passione doveva essere tanta, così come il desiderio perché, senza curarsi minimamente del luogo, hanno pensato bene di avere un rapporto sessuale in auto. Dove? All’interno della loro utilitaria parcheggiataalla sede deldi Como. La smania deve essere stata tanta che qualcuno se n’è accorto decidendo, poi, di chiamare le forze dell’ordine che poco dopo sono intervenute. >> “La fidanzata e il single nella casa”. Doppio scoop: si lascia a Temptation Island ed entra subito al Grande Fratello. Col tentatore In casi come questi il codice penale parla chiara. Recita l’articolo 527: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi”.

