Omicidio Zeppetelli: la Corte d’Appello conferma le condanne con una sorpresa per Moscatiello (Di martedì 15 ottobre 2024) La Corte d'Assise d'Appello di Napoli, accogliendo le tesi delle parti civili e della Procura Generale, ha confermato le sentenze di condanna nei confronti di Alessio Maglione, 32 anni di Cervinara, e Giuseppe Moscatiello, 24 anni di Cervinara, imputati dell'Omicidio di Nicola Zeppetelli, di Avellinotoday.it - Omicidio Zeppetelli: la Corte d’Appello conferma le condanne con una sorpresa per Moscatiello Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lad'Assise d'Appello di Napoli, accogliendo le tesi delle parti civili e della Procura Generale, hato le sentenze di condanna nei confronti di Alessio Maglione, 32 anni di Cervinara, e Giuseppe, 24 anni di Cervinara, imputati dell'di Nicola, di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ARIENZO - Omicidio Zeppetelli: riduzione di pena per Moscatiello in Appello - 13:07:53 La Corte D’ Assise d’ Appello di Napoli, accogliendo le tesi delle parti civile e della Procura Generale, ha confermato le sentenze di condanna nei confronti di Alessio Maglione, 32 anni di C ... (casertafocus.net)

Omicidio Zeppetelli: confermate le condanne con una piccolissima modifica per Moscatiello. - La Corte D’ Assise d’ Appello di Napoli, accogliendo le tesi delle parti civile e della Procura Generale, ha confermato le sentenze di condanna nei confronti di Alessio Maglione, 32 anni di Cervinara, ... (tvsette.net)