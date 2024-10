«Non eravamo più felici. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare» (Di martedì 15 ottobre 2024) «Io ed Eros non eravamo più felici insieme». Dopo rumors e indiscrezioni sulla fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino lo dice chiaramente, rompendo il silenzio sui social. Tra le Instagram Stories, l’ultima compagna del cantante ha condiviso con i follower la sua versione dei fatti: «sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro, anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo» ha scritto. Ma è arrivato il momento di parlare. «Fino a prova contraria, questa è anche la mia vita, ed ora è giusto far chiarezza per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che vengono direttamente o indirettamente coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo tempo». Iodonna.it - «Non eravamo più felici. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Io ed Eros nonpiùinsieme». Dopo rumors e indiscrezioni sulla fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino lo dice chiaramente, rompendo il silenzio sui social. Tra le Instagram Stories, l’ultima compagna del cantante ha condiviso con i follower la sua versione dei fatti: «stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro, anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo» ha scritto. Ma è arrivato il momento di parlare. «Fino a prova contraria,è anche la mia, ed ora è giusto far chiarezza per me, per la mia famiglia e perle persone che vengono direttamente o indirettamente coinvolte indinamica che va avanti da ormai troppo tempo».

