Mario Falconi smentisce Nicola Franco: “Il X Municipio non ha un inno ufficiale" (Di martedì 15 ottobre 2024) Per spegnere le polemiche Nicola Franco, presidente del VI Municipio, aveva detto che anche il X Municipio di Roma si era dotato di un suo inno. La realtà, però, è diversa tanto che è arrivata una smentita dal collega, Mario Falconi, e dall’artista Puritano, l’autore del brano “Municipio X” Romatoday.it - Mario Falconi smentisce Nicola Franco: “Il X Municipio non ha un inno ufficiale" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per spegnere le polemiche, presidente del VI, aveva detto che anche il Xdi Roma si era dotato di un suo. La realtà, però, è diversa tanto che è arrivata una smentita dal collega,, e dall’artista Puritano, l’autore del brano “X”

