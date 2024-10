La Cassazione riapre il teatro del Ruby ter (Di martedì 15 ottobre 2024) Ribaltata la decisione del Tribunale di Milano, che aveva assolto 23 coimputati di Silvio Berlusconi perché le olgettine dovevano essere sentite dalla Procura come indagate. La sentenza rischia di arrivare dopo 17 anni dalle cene a casa dell’ex premier. Per la marocchina, ai processi andava dato il nome di Silvio Berlusconiinvece anziché il suo. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - La Cassazione riapre il teatro del Ruby ter Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 15 ottobre 2024) Ribaltata la decisione del Tribunale di Milano, che aveva assolto 23 coimputati di Silvio Berlusconi perché le olgettine dovevano essere sentite dalla Procura come indagate. La sentenza rischia di arrivare dopo 17 anni dalle cene a casa dell’ex premier. Per la marocchina, ai processi andava dato il nome di Silvio Berlusconiinvece anziché il suo. Lo speciale contiene due articoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si riapre il Ruby ter. La Cassazione dispone un nuovo processo per corruzione - Va detto che le difese avevano già presentato il tema delle 'testimoni non testimoni' in udienza preliminare coi gup che avevano deciso proprio come la Cassazione. Berlusconi è morto ma adesso il processo è mio. In attesa delle motivazioni degli 'ermellini', quel che è certo è che il nastro va riavvolto e si tornerà a parlare dell'ipotesi che Silvio Berlusconi nel processo Ruby 3 abbia ... (Agi.it)