H-Open Day - Benessere della donna in menopausa (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche quest'anno l'Ulss 2 aderisce all'H-Open Day di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna di genere, in occasione della Giornata mondiale della menopausa, attraverso un evento informativo aperto a tutti. "Benessere della donna in menopausa", questo il titolo

Festival di Open - Michielin : «Troppe volte sono stata l’unica donna in alcuni eventi. Vi racconto i luoghi inaccessibili della musica italiana» – Il video - Nella puntata live sono stati affrontati diversi temi cruciali con due ospiti d’eccezione della musica contemporanea, le cantautrici Ditonellapiaga e Angelica. Sono le parole di Francesca Michielin nell’ultima puntata di Maschiacci, il podcast che nasce per dare spazio a chi lotta contro stereotipi e limiti culturali, sbarcato sul palco del Festival di Open a Parma. (Open.online)

Festival di Open - Michielin : «Troppe volte sono stata l’unica donna in alcuni eventi. Vi racconto i luoghi inaccessibili della musica italiana» – Il video - Cos’è «Maschiacci», il podcast di Michielin Maschiacci è il podcast ideato e condotto da Francesca Michielin, un progetto che punta a scuotere le coscienze sul tema degli stereotipi di genere. Per Michielin, trattare questi temi è sempre più necessario: «Parlarne aiuta a capire lo stato dell’arte delle cose, perché se non dai un nome a ciò che vedi, rischi di viverlo passivamente». (Open.online)