(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il lavoro sostenibile è un obiettivo di impresa. Rendere sostenibile il lavoro vuol dire farlo per tutte le generazioni presenti in questo momento all'interno dell'impresa, oggi sono ben cinque le generazioni presenti, che devono coesistere e che sono portatrici di valori diversi, e anche la tecnologia ha un impatto di innovazione profonda sul

L’importanza del lavoro sostenibile : un obiettivo comune per le generazioni in azienda - Ogni generazione ha il suo insieme di valori, aspettative e preferenze, che possono talvolta confliggere. La sfida della coesistenza generazionale nel lavoro Nelle organizzazioni attuali, la presenza di cinque generazioni distinte crea un ambiente lavorativo particolarmente dinamico. Fornire opportunità di formazione continua, facilitare la condivisione della conoscenza e promuovere un ambiente ... (Gaeta.it)

“Il lavoro sostenibile” - a Clusone incontro con Nando Pagnoncelli - La discussione sarà moderata dal giornalista e copywriter Marco Bellinzona e l’incontro, con inizio alle 20,45, sarà, come sempre, a partecipazione gratuita. . Cercheremo di capire come è cambiato negli ultimi tempi il mondo del lavoro e soprattutto come le persone lo vivono e quali speranze ripongono in quest’attività che, volente o nolente, occupa gran parte delle giornate di ognuno di noi. (Bergamonews.it)

Il Planetary Health Festival inizia con il ministro della salute Schillaci : «Al lavoro per garantire una sanità efficace e sostenibile» - La tre giorni del Planetary Health Festival, promossa da Healtival, con il patrocinio del Comune di Verona, ha preso il via giovedì 3 ottobre per promuovere la consapevolezza sull’interdipendenza tra la salute umana, ambientale e animale. . . Il festival offre opportunità di dialogo e scambio di idee. (Veronasera.it)