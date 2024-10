"Unifil resterà nelle sue posizioni" (Di lunedì 14 ottobre 2024) 23.15 I peacekeeper delle Nazioni Unite rimarranno in tutte le posizioni in Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi,dati gli intensi combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinque caschi blu feriti, afferma il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite Jean-Pierre Lacroix. "Apprezziamo moltissimo il supporto del governo italiano. L'Italia è uno dei contribuenti più importanti delle truppe della missione in Libano e il servizio dei caschi blu italiani è stato eccezionale" ha aggiunto. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 23.15 I peacekeeper delle Nazioni Unite rimarranno in tutte lein Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi,dati gli intensi combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinque caschi blu feriti, afferma il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite Jean-Pierre Lacroix. "Apprezziamo moltissimo il supporto del governo italiano. L'Italia è uno dei contribuenti più importanti delle truppe della missione in Libano e il servizio dei caschi blu italiani è stato eccezionale" ha aggiunto.

