Tutelare la biodiversità in città: nasce una nuova area umida a Grumello al Piano (Di lunedì 14 ottobre 2024) IL PROGETTO. Al via la creazione di una nuova area umida a Grumello al Piano, che andrà a potenziare l’area già esistente nell’ex Parco Agricolo Ecologico (Pae). Ecodibergamo.it - Tutelare la biodiversità in città: nasce una nuova area umida a Grumello al Piano Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) IL PROGETTO. Al via la creazione di unaal, che andrà a potenziare l’già esistente nell’ex Parco Agricolo Ecologico (Pae).

