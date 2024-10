Teano, ladri di appartamento in azione: si erano finti carabinieri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoerano in cinque ed erano in Mercedes: si erano finti carabinieri con tanto di travestimento per svaligiare un appartamento. E’ successo nella zona residenziale di Santa Reparata a Teano. Spesso, quella zona, è stata luogo di furti del genere. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’appartamento che, al momento dell’irruzione, era vuoto. Sono riusciti a portar via, dalla cassaforte, gioielli e denaro. Sentendo i rumori nell’appartamento sovrastante, è salita la sorella del proprietario: i malviventi avevano rassicurato la donna dicendole “Siamo carabinieri, abbiamo sventato una rapina in zona”. Dopo un attimo di smarrimento, la donna ha fatto scattare l’allarme. L'articolo Teano, ladri di appartamento in azione: si erano finti carabinieri proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Teano, ladri di appartamento in azione: si erano finti carabinieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin cinque edin Mercedes: sicon tanto di travestimento per svaligiare un. E’ successo nella zona residenziale di Santa Reparata a. Spesso, quella zona, è stata luogo di furti del genere. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’che, al momento dell’irruzione, era vuoto. Sono riusciti a portar via, dalla cassaforte, gioielli e denaro. Sentendo i rumori nell’sovrastante, è salita la sorella del proprietario: i malviventi avevano rassicurato la donna dicendole “Siamo, abbiamo sventato una rapina in zona”. Dopo un attimo di smarrimento, la donna ha fatto scattare l’allarme. L'articolodiin: siproviene da Anteprima24.it.

