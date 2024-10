Prescrizione biennale per le fatture idriche, Comune 'battuto' in tribunale (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza in merito alla controversia tra il Comune di San Nicola la Strada ed un cittadino, riguardante la Prescrizione di una fattura idrica dell'importo di 808 euro. La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Caserta, che il 25 settembre Casertanews.it - Prescrizione biennale per le fatture idriche, Comune 'battuto' in tribunale Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza in merito alla controversia tra ildi San Nicola la Strada ed un cittadino, riguardante ladi una fattura idrica dell'importo di 808 euro. La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Caserta, che il 25 settembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abusi in Comune - cala la prescrizione sul processo - Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. E' stata questa la decisione della seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Rosetta Stravino nei confronti nel processo per le irregolarità della gestione dell'ex sindaco Enrico Parente deceduto... (Casertanews.it)