Precipita un ascensore in un palazzo a Roma un morto e due feriti

AGI - Un morto e due feriti: questo il bilancio di un incidente avvenuto in un palazzo in via delle Vergini 21, al centro di Roma. Un ascensore è caduto in un edificio in cui c'è un cantiere. Sul posto vigili del fuoco, polizia e il Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale per la viabilità. Sono tre operai le persone coinvolte nell'incidente sul lavoro avvenuto alle 16 di oggi al centro di Roma. La vittima sarebbe un cittadino nigeriano di 48 anni. Gravi gli altri due coinvolti. I tre si trovavano nella tromba dell'ascensore quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio. La polizia di stato depositerà, nelle prossime ore, a piazzale Clodio, una prima informativa. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo gli ispettori del lavoro e il pm di turno della procura di Roma.

