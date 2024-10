Nuovi guai per Lucano, adesso arriva la condanna: ecco quanto dovrà pagare (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'europarlamentare di Avs dovrà risarcire la Presidenza del Consiglio per "irregolarità sulla gestione dei migranti". Lui preannuncia ricorso in Cassazione e parla di denigrazione nei suoi confronti Ilgiornale.it - Nuovi guai per Lucano, adesso arriva la condanna: ecco quanto dovrà pagare Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'europarlamentare di Avsrisarcire la Presidenza del Consiglio per "irregolarità sulla gestione dei migranti". Lui preannuncia ricorso in Cassazione e parla di denigrazione nei suoi confronti

Tavares azzera i vertici Stellantis - i nuovi manager che dovranno risollevare l’azienda - L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha annunciato un riassetto dei manager su alcuni brand dell’azienda e in diverse aree geografiche strategiche che negli ultimi mesi hanno contribuito alla crisi della compagnia automobilistica. Due in particolare le regioni dove l’azienda deve rilanciarsi: il Nord America e l’Europa, tra i mercati in assoluto più importanti. (Quifinanza.it)

Fisco e tasse - scattano i nuovi scaglioni : ancora uno stravolgimento per gli italiani - scopri quanto dovrai pagare - Irpef 2025: scatta la nuova tassazione L’imposta sui redditi, nota come Irpef, è stata oggetto di una riforma fiscale corposa per il 2024 e quindi ha dato seguito anche a ripercussioni sulla Legge di Bilancio 2025 ovvero in parole semplici ad aumenti che riguarderanno coloro che devono pagare le tasse. (Velvetmag.it)

I nuovi chef dovranno imparare alla perfezione i piatti preferiti di re Carlo III. A partire dalle uova con formaggio che mangia la mattina a colazione - Carlo e Camilla a Buckingham Palace, Londra, novembre 2022 (Getty Images) Leggi anche › Dalla regina Camilla al principe William, i fitness tracker scelti dai Royal per mantenersi in forma › Barbecue, binge reading o trekking? Tutti i passatempi ... (Iodonna.it)