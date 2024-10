Napoli – New York: Gabriele Salvatores e Victor Perez parlano degli effetti speciali a Lucca Comics & Games (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gabriele Salvatores e il mago degli effetti speciali Victor Perez sveleranno i retroscena della lavorazione di Napoli - New York a Lucca Comics & Games 2024. Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores e il Visual Effects Supervisor Victor Perez tornano a Lucca per svelare i retroscena degli effetti visivi di Napoli-New York, nuovo film di Salvatores. I due artisti saranno ospiti dell'area Movie di Lucca Comics & Games 2024, curata da QMI, venerdì 1° novembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium San Girolamo. L'uscita di Napoli - New York è fissata per il 21 novembre con 01 Distribution. Nell'attesa Salvatore e Perez sveleranno i segreti del set mostrando alcuni estratti del documentario Gli effetti visivi di Napoli-New York, firmato da Stefano Germinal e Manuel De Pandis, anche Movieplayer.it - Napoli – New York: Gabriele Salvatores e Victor Perez parlano degli effetti speciali a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e il magosveleranno i retroscena della lavorazione di- New2024. Il regista premio Oscare il Visual Effects Supervisortornano aper svelare i retroscenavisivi di-New, nuovo film di. I due artisti saranno ospiti dell'area Movie di2024, curata da QMI, venerdì 1° novembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium San Girolamo. L'uscita di- Newè fissata per il 21 novembre con 01 Distribution. Nell'attesa Salvatore esveleranno i segreti del set mostrando alcuni estratti del documentario Glivisivi di-New, firmato da Stefano Germinal e Manuel De Pandis, anche

