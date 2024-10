Luca Marini papà, è nata la prima figlia con Marta Vincenzi: il messaggio del fratello Valentino Rossi (Di lunedì 14 ottobre 2024) È nata la prima figlia di Luca Marini e Marta Vincenzi, Angelina Luce, un anno dopo le nozze celebrate a Pesaro. Tra i numerosi messaggi di auguri anche quello di Valentino Rossi, fratello del pilota di Moto GP. Fanpage.it - Luca Marini papà, è nata la prima figlia con Marta Vincenzi: il messaggio del fratello Valentino Rossi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Èladi, Angelina Luce, un anno dopo le nozze celebrate a Pesaro. Tra i numerosi messaggi di auguri anche quello didel pilota di Moto GP.

MotoGP - Luca Marini sta dalla parte di Martin : “Il sorpasso di Bastianini non è corretto” - Però, a parte gli scherzi, stiamo andando in una direzione per cui è sempre più difficile sorpassare, soprattutto su questa pista. MotoGP, Jorge Martin: “Mi scuso per il gesto dell’ombrello, ma secondo me non è stato un sorpasso corretto” “Chiedo solo che le regole siano chiare: se è questa, che continuino così almeno fino alla fine della stagione, poi potremo parlarne per trovare una soluzione ... (Oasport.it)