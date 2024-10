Gamberorosso.it - Le Cooperative europee spingono sugli estirpi dei vigneti: "Misura a tempo per uscire dalla crisi del vino"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Mondo cooperativo e mondo dell'industria vitivinicola restano ancora ben lontani sui metodi di gestione del potenziale produttivo, in uno dei momenti più difficili per il mercato deleuropeo e globale. La conferma di questa distanza arriva dal position paper pubblicato pochi giorni fa dal Copa-Cogeca a firma di Luca Rigotti, presidente di Mezzacorona e soprattutto responsabile del gruppodel maggiore sindacato europeo, che mette assieme agricoltori e società. La presa di posizione arriva nei giorni in cui l'Italia delè stata convocata, al Masaf, dal ministro Francesco Lollobrigida per limare le differenze e cercare di elaborare una posizione unitaria e coerente, in vista del secondo incontro in sede europea del Gruppo di alto livello.