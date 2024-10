Covid, da Nord a Sud ecco dove torna obbligo mascherina per entrare in ospedale in Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con l’arrivo della stagione invernale e il conseguente incremento dei virus respiratori, che vanno dall’influenza al Covid fino al virus respiratorio sinciziale, alcuni direttori di ospedale si trovano a dover prendere decisioni importanti. In base all’ultima circolare riguardante il Covid, è possibile reintrodurre l’obbligo di indossare mascherine in entrata o in specifici reparti a rischio.Leggi anche: Telegram, poliziotti sotto copertura smantellano rete di pedofili. Arrestati un agente e un prete Un esempio di ciò è rappresentato dall’ospedale di Brescia, che ha deciso di reimporre l’uso delle mascherine Ffp2 per pazienti, visitatori e caregiver, considerando l’aumento dei casi di Covid nella regione. Non è però l’unica struttura ad adottare tale misura. Thesocialpost.it - Covid, da Nord a Sud ecco dove torna obbligo mascherina per entrare in ospedale in Italia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con l’arrivo della stagione invernale e il conseguente incremento dei virus respiratori, che vanno dall’influenza alfino al virus respiratorio sinciziale, alcuni direttori disi trovano ar prendere decisioni importanti. In base all’ultima circolare riguardante il, è possibile reintrodurre l’di indossare mascherine in entrata o in specifici reparti a rischio.Leggi anche: Telegram, poliziotti sotto copertura smantellano rete di pedofili. Arrestati un agente e un prete Un esempio di ciò è rappresentato dall’di Brescia, che ha deciso di reimporre l’uso delle mascherine Ffp2 per pazienti, visitatori e caregiver, considerando l’aumento dei casi dinella regione. Non è però l’unica struttura ad adottare tale misura.

