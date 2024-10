Sport.quotidiano.net - Colpo rossonero a Castenaso. La decide Baglietti alla fine

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Atletico0 Portuense 1 ATLETICO: Albertazzi, Gaudiano, Alberti, Garelli, Meacci, Mazzoni, Maddaloni (29’ st Gabrielli), Macaluso (20’ st Zaccherini), Cini, Bolelli, Vinjolli. All.: Mazzoni. PORTUENSE: Cattozzo, Masu (12’ st Gaiani), Mariani Batista, Masiero, Alberi, Taroni (1’ st), Renzi (29’ st Faccani), Formigoni, Melandri (45’ st Sovrani), Braghiroli, Staine (35’ st Fantoni). All.: Mariani. Arbitro: Fornabaio di Ravenna. Rete: 39’ st(P). Note: ammoniti: Garelli (A), Renzi (P), Faccani (P). Bel successo della Portuense, che batte l’Atleticocon un gol negli ultimi minuti di gioco, durante la settima giornata del girone C di promozione d’Emilia Romagna. Portuense che si porta così a casa la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo della scorsa giornata contro lo Junior Corticella.