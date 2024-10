Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Lavinia Mauro avvistata a cena con un famoso modello: il nome

(Di domenica 13 ottobre 2024)è divenuta famosa per la sua partecipazione a, dove ha conosciuto e scelto Alessio Corvino. I due si sono lasciati dopo neanche un anno di relazione e i fans si sono sempre chiesti se lei ha iniziato a frequentare qualcun altro. Ed ecco cheè stata beccata con Gennaro Lillio, entrambi lontani dai riflettori da un po’ di tempo, tornando a far parlare di sé con unaintima al ristorante The Dome di Milano. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che ha riportato la notizia della serata insieme. Anche se non ci sono conferme su una possibile relazione, laha acceso la curiosità dei fan, che si chiedono se tra i due ci sia qualcosa di più oltre l’amicizia.