Una famiglia spezzata due fratelli morti in pochissimo tempo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una vicenda che sta sconvolgendo i genitori, il web e tante persone per la scomparsa di due ragazzi in un così breve periodo Morire senza una spiegazione è qualcosa di allucinante. Se ad andare via poi sono dueche, per motivi ancora da chiarire, sonoper un malore a distanza dil’uno dall’altro. E’ morto un poliziotto davanti agli amici, si chiamava Arsiero Fabbri, qualche mese prima era morta anche la sorella (screenshot Cityrumors.it)E’ la triste storia di unache ha visto morire prima una ragazza di 38 anni, Lucia, e poi il fratello di 42, Arserio. E nel giro ci pochi mesi l’una dall’altro. Un fratello e una sorella che se ne sono andati senza un motivo valido, si sono sentiti male e sonosul colpo. Due giovani vite spezzate nell’arco di sei mesi, lasciando il cuore dei genitori e di tutta laa pezzi.