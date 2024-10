Ilgiorno.it - Uccisa a 29 anni dall’ex compagno “Omaggio a Ilenia“ per far riflettere

(Di domenica 13 ottobre 2024) Fa tappa a Inzago, nel cortile della villa che ospita la Banca di credito cooperativo, la scultura ““, opera “itinerante“ dell’artista Alessandro Galanti ispirata aGraziola, ventinovenne trentina vittima di femminicidio nel 2008. L’opera, inaugurata nei giorni scorsi, sarà presentata oggi in fiera alla presenza dell’artista, e sarà visitata nelle prossime settimane anche dagli studenti delle scuole. Il viaggio della scultura di Comune in Comune è iniziato nel 2018. Prima tappa, allora, il Senato della Repubblica.fu assassinata nel 2008Carlos Carrasco, a sua volta suicida. L’artista conobbe neglisuccessivi la famiglia e si ispirò alla storia di Ilaria per una scultura di grandi dimensioni e notevole impatto: corpi di donna fluttuanti nell’aria, oro, rosso e luce.