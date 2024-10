Iran: nessun legame col 7 ottobre (Di domenica 13 ottobre 2024) 2.39 La missione Iraniana all'ONU ha smentito le notizie riportate dal New York Times,sul coinvolgimento dell'Iran e di Hezbollah nella strage del 7 ottobre, basandosi su documenti sequestrati dall'esercito israeliano. Secondo l'Iran, Hamas ha gestito autonomamente l'operazione con la sua ala militare a Gaza,senza coinvolgere altre parti. Anche un portavoce di Hezbollah ha negato qualsiasi conoscenza dell'attacco, ribadendo quanto detto dal loro leader, Nasrallah, escludendo ogni col-laborazione con Hamas per la strage. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 2.39 La missioneiana all'ONU ha smentito le notizie riportate dal New York Times,sul coinvolgimento dell'e di Hezbollah nella strage del 7, basandosi su documenti sequestrati dall'esercito israeliano. Secondo l', Hamas ha gestito autonomamente l'operazione con la sua ala militare a Gaza,senza coinvolgere altre parti. Anche un portavoce di Hezbollah ha negato qualsiasi conoscenza dell'attacco, ribadendo quanto detto dal loro leader, Nasrallah, escludendo ogni col-laborazione con Hamas per la strage.

