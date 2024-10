Henry Cavill è in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la sua apparizione a sorpresa in Deadpool & Wolverine nel ruolo di Cavillrine, si dice che Henry Cavill sia ora in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe. Dopo un breve ritorno nei panni di Superman in Black Adam, Henry Cavill si ritrova senza un franchise di supereroi. La Warner Bros. non ha mai trattato particolarmente bene la star dell'Uomo d'Acciaio e di Justice League, e un salto nel Marvel Cinematic Universe sembra un passo logico per l'attore britannico. L'abbiamo visto in Deadpool & Wolverine di quest'estate, quando è apparso come una variante di Wolverine soprannominata "Cavillrine". Molti fan vorrebbero vedere Cavill riprendere il ruolo di successore permanente di Hugh Jackman dopo Avengers: Secret Wars, anche se in passato abbiamo sentito che Wolverine potrebbe essere messo da parte Movieplayer.it - Henry Cavill è in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la sua apparizione a sorpresa in Deadpool & Wolverine neldirine, si dice chesia ora inper unnel. Dopo un breve ritorno nei panni di Superman in Black Adam,si ritrova senza un franchise di supereroi. La Warner Bros. non ha mai trattato particolarmente bene la star dell'Uomo d'Acciaio e di Justice League, e un salto nelsembra un passo logico per l'attore britannico. L'abbiamo visto in Deadpool & Wolverine di quest'estate, quando è apparso come una variante di Wolverine soprannominata "rine". Molti fan vorrebbero vedereriprendere ildi successore permanente di Hugh Jackman dopo Avengers: Secret Wars, anche se in passato abbiamo sentito che Wolverine potrebbe essere messo da parte

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Henry Cavill sarebbe in trattative per un ruolo “completo” nel Marvel Cinematic Universe - Wolverine è ancora una possibilità, come recentemente riportato, oppure Capitan Bretagna potrebbe finalmente fare il suo debutto nel MCU proprio grazie a Henry Cavill. “Tuttavia, ho internet e ho visto le varie voci su Captain Bretagna. Potrebbe trattarsi di un personaggio che non abbiamo considerato. (Cinefilos.it)

Henry Cavill potrebbe tornare nel MCU con un ruolo non specificato - Henry Cavill “ha detto subito sì” al suo cameo a sorpresa in Deadpool & Wolverine All’inizio del film, mentre il Wade Wilson di Ryan Reynolds setaccia il multiverso alla ricerca di una versione ancora vivente del Logan di Hugh Jackman per salvare il suo universo morente, il mercenario si imbatte in un “Cavillrine” con tanto di sigaro: una variante di Wolverine che Deadpool riconosce ... (Cinefilos.it)

Dopo la WWE Drew McIntyre vuole un ruolo nel reboot di Highlander con Henry Cavill - Highlander: Il reboot con Henry Cavill promette azione e spade, mentre Drew McIntyre sogna un ruolo da protagonista. (Mistermovie.it)