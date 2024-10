Foggia, tre tifosi morti in un incidente stradale: tornavano dalla trasferta a Potenza (Di domenica 13 ottobre 2024) Un lutto improvviso: tre supporter rossoneri sono morti tornando dalla trasferta con il Potenza Doveva essere una trasferta, si è trasformata in un incubo. Peggio non poteva andare a tre poveri tifosi del Foggia che hanno perso la vita al ritorno a casa dal match della loro squadre del cuore a Potenza. Come riporta Sky TG Calcionews24.com - Foggia, tre tifosi morti in un incidente stradale: tornavano dalla trasferta a Potenza Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Un lutto improvviso: tre supporter rossoneri sonotornandocon ilDoveva essere una, si è trasformata in un incubo. Peggio non poteva andare a tre poveridelche hanno perso la vita al ritorno a casa dal match della loro squadre del cuore a. Come riporta Sky TG

