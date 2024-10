Arca troppo forte e senza rivali, la Barcolana è ancora sua (Di domenica 13 ottobre 2024) TRIESTE - I Benussi difendono il titolo del 2023 e stravincono la cinquantaseiesima edizione della Barcolana. Dopo un avvio combattuto con Prosecco e le prime due boe raggiunte in circa trequarti d'ora, Arca taglia il traguardo in un'ora e 28 minuti. Nelle posizioni subito dietro ai Benussi è Triesteprima.it - Arca troppo forte e senza rivali, la Barcolana è ancora sua Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di domenica 13 ottobre 2024) TRIESTE - I Benussi difendono il titolo del 2023 e stravincono la cinquantaseiesima edizione della. Dopo un avvio combattuto con Prosecco e le prime due boe raggiunte in circa trequarti d'ora,taglia il traguardo in un'ora e 28 minuti. Nelle posizioni subito dietro ai Benussi è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Barcolana 2024 - risultati e classifica : Arca SGR trionfa - Prosecco e Arca – le favorite della vigilia – danno vita subito ad un duello in testa. Il distacco tra le prime due della classe si riduce alla boa di Miramare. Nella prima boa è Arca ad essere in testa, mentre Prosecco fa il giro con 4’45” di ritardo. Più indietro Generali (Jana Germani, reduce da Parigi 2024 al timone), Fiamme Gialle (Paolo Emilio Cian), Msc (Nicholas Groux). (Sportface.it)

Il Salone Nautico di Venezia sbarca alla Barcolana con il Moro - . Un appuntamento particolarmente importante poiché vedrà riunito parte del team che nel 1992 compì la grande impresa di sconfiggere i neozelandesi di New Zealand. In collaborazione con il Salone Nautico di Venezia, il Moro partecipa, domenica 13 ottobre, a Trieste alla 56ª edizione della Barcolana. (Veneziatoday.it)

Vela Fiamme Gialle - presentata l’imbarcazione ‘Nice’ per l’edizione 56 della Barcolana - All’evento erano presenti il Prefetto di Trieste Pietro Signoriello, il Questore di Trieste Pietro Ostuni, il Comandante Regionale FVG della Guardia di Finanza Gen. B. La presenza della Guardia di Finanza nell’ambito della 56^ Barcolana si protrarrà fino al 13 ottobre anche con degli spazi allestiti e con degli assetti in Piazza Unità d’Italia e sul Molo Audace, che potranno essere visitati per ... (Ilfaroonline.it)