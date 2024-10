Verso Benevento-Latina, le parole di Auteri: “Avremo davanti una squadra importante, Nardi in ritiro con la squadra” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è atteso domani dalla sfida casalinga (ore 15) contro il pericolante Latina, squadra che fino ad ora ha raccolto solo 7 punti. I giallorossi di mister Auteri sono reduci dallo 0-0 di Messina e andranno alla ricerca della quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche dove la Strega ha sempre fatto bottino pieno. Rispetto all’ultima giornata, il Benevento potrà di nuovo disporre di Acampora, pienamente recuperato dopo il problema fisico accusato lo scorso 15 settembre contro il Team Altamura. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister Auteri. Latina – “E’ una squadra dai contenuti tecnici importanti, L’ho detto anche ai ragazzi. Non ha tanti punti, ma è un bel test perché Avremo davanti una compagine di valore. Hanno gente forte in mezzo al campo e non solo. Anche Improta. Hanno tante scelte”. Anteprima24.it - Verso Benevento-Latina, le parole di Auteri: “Avremo davanti una squadra importante, Nardi in ritiro con la squadra” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dalla sfida casalinga (ore 15) contro il pericolanteche fino ad ora ha raccolto solo 7 punti. I giallorossi di mistersono reduci dallo 0-0 di Messina e andranno alla ricerca della quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche dove la Strega ha sempre fatto bottino pieno. Rispetto all’ultima giornata, ilpotrà di nuovo disporre di Acampora, pienamente recuperato dopo il problema fisico accusato lo scorso 15 settembre contro il Team Altamura. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister– “E’ unadai contenuti tecnici importanti, L’ho detto anche ai ragazzi. Non ha tanti punti, ma è un bel test perchéuna compagine di valore. Hanno gente forte in mezzo al campo e non solo. Anche Improta. Hanno tante scelte”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Penalizzata un’altra squadra nello stesso girone del Benevento : la nuova classifica - A carico di Pelligra e Grella e – per responsabilità propria e per responsabilità diretta – del Catania era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. La nuova classifica: Benevento 16, Picerno 16, Monopoli 16, Audace Cerignola 15, Catania 14*, Giugliano 14, Potenza 14, Trapani 13, Sorrento 13, Avellino 10, ... (Anteprima24.it)

Ex Benevento : Letizia ritrova una squadra in Serie C - Gaetano Letizia torna alla Feralpisalò. Libero sul mercato degli svincolati dopo la scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno, il terzino... (Calciomercato.com)

Benevento-Juventus Next Gen - le parole di Auteri : “Bravo Nunziante a riprendersi subito - contento della prova della squadra” - In settimana i primi due li riavremo sicuramente con noi”. E’ un bene andare al massimo, ma bisogna imparare in alcuni casi a non farlo”. Ci sono anche i grandi che danno esempio. A lui non manca nulla. it. . Lontano dal Vigorito sono capitati solo due intoppi. Di più. Io sono contento, la squadra ha giocato una buona gara anche prima del gol subito. (Anteprima24.it)