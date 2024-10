Nadia Bengala: “Mia figlia violenta con me a causa della droga. Un killer l’aveva presa di mira” (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite di Verissimo, Nadia Bengala ha raccontato la storia della figlia Diana Schivardi. La 28enne si trova ora in comunità e da oltre 10 anni lotta contro la dipendenza dalla droga. Gli ultimi mesi prima della decisione, per l'ex Miss Italia, sono stati i più difficili: "Era diventata violenta con me, non era più lei". Fanpage.it - Nadia Bengala: “Mia figlia violenta con me a causa della droga. Un killer l’aveva presa di mira” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite di Verissimo,ha raccontato la storiaDiana Schivardi. La 28enne si trova ora in comunità e da oltre 10 anni lotta contro la dipendenza dalla. Gli ultimi mesi primadecisione, per l'ex Miss Italia, sono stati i più difficili: "Era diventatacon me, non era più lei".

