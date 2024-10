L'Entella non si ferma più, espugnata anche Perugia (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Entella batte in trasferta il Perugia 1-0 e si prende la terza vittoria di fila. La squadra di Gallo segna nel primo tempo, poi controlla senza troppi problemi per portarsi a casa il successo che vale il ritorno in testa alla classifica del campionato. Chiavaresi primi insieme al Pescara a Genovatoday.it - L'Entella non si ferma più, espugnata anche Perugia Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'batte in trasferta il1-0 e si prende la terza vittoria di fila. La squadra di Gallo segna nel primo tempo, poi controlla senza troppi problemi per portarsi a casa il successo che vale il ritorno in testa alla classifica del campionato. Chiavaresi primi insieme al Pescara a

Perugia - al Curi l’esame Virtus Entella : "Banco di prova per capire il nostro ruolo" - Per noi è un banco di prova importantissimo, dobbiamo dimostrare che possiamo tenere botta contro queste squadre come abbiamo fatto a Pescara. "Affrotiamo una squadra solida che ha mantenuto l’organico della passata stagione e lo ha integrato con giocatori di valore, è una squadra che sa cosa fare, l’ho anche vista dal vivo, è un gruppo importante sia nei singoli che nel collettivo – spiega ... (Sport.quotidiano.net)

Perugia-Entella oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Entella, match dello stadio Renato Curi valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. . Perugia-Entella, come seguire il match La formazione ligure, dal suo canto, arriva da due successi consecutivi e spera di infilare anche il terzo per restare a contatto con il ... (Sportface.it)

