L'Abruzzo spara ai cervi e tutela l'arrosticino, tu che ne pensi? (Di sabato 12 ottobre 2024) L'Aquila - Mentre la Regione difende la caccia ai cervi per ragioni di gestione, l'arrosticino viene tutelato con la richiesta delle certificazioni DOP e IGP. L'Abruzzo si trova al centro di due dibattiti che sembrano, a prima vista, contrastanti ma che in realtà condividono un tema comune: la gestione del territorio e la tutela delle sue tradizioni. Da una parte, la Regione ha avviato un percorso per ottenere le certificazioni DOP e IGP per l'arrosticino Abruzzese, simbolo della cucina locale, dall'altra è finita sotto accusa per la decisione di autorizzare la caccia a 469 cervi, una scelta che ha scatenato proteste da parte delle associazioni animaliste. L'arrosticino, orgoglio della gastronomia abruzzese, è al centro di un progetto di valorizzazione che mira a garantire l'autenticità e la qualità di questo prodotto attraverso la certificazione ufficiale.

