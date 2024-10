F1 Verstappen | Vorrei vedere il Mugello in calendario

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Una pista con una sequenza di curve velocissime“. Sono queste le parole con cui Maxdescrive il circuito del. Il tre volte campione del mondo di F1 è ospite nel podcast di Pirelli ‘Box box box’, dedicato alla massima categoria del motorsport. Al pilota della Red Bull era stato chiesto quale pista vorrebbe neldi F1: “Il, per le sue curve veloci. Rispetto a tanti circuiti ‘stop and go’, ha un ‘flow’ fantastico di curve velocissime”.era sceso in pista con il padre Jos e Thierry Vermeulen proprio al, per svolgere con il team ‘.com racing’ una serie di test con vetture Gt3, che il prossimo anno parteciperanno alle competizioni internazionali. F1,: “ilin” SportFace.