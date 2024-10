A CONTI FATTI – Chiara Ferragni, che guaio: l’accusa è di truffa (Di sabato 12 ottobre 2024) I guai non finiscono mai per Chiara Ferragni; chiusa l’inchiesta della Procura di Milano sul caso Pandori e Uova di Pasqua, l’accusa per l’imprenditrice digitale è di quelle che fanno tremare i polsi: truffa aggravata e CONTInuata. I pubblici ministeri milanesi ipotizzano a carico della Ferragni “la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, A CONTI FATTI – Chiara Ferragni, che guaio: l’accusa è di truffa L'Identità. Lidentita.it - A CONTI FATTI – Chiara Ferragni, che guaio: l’accusa è di truffa Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I guai non finiscono mai per; chiusa l’inchiesta della Procura di Milano sul caso Pandori e Uova di Pasqua,per l’imprenditrice digitale è di quelle che fanno tremare i polsi:aggravata enuata. I pubblici ministeri milanesi ipotizzano a carico della“la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, A, cheè diL'Identità.

