Sorpresa alla Prosciutto Carpegna. Pesaro, si dimette Sacripanti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Colpo di scena alla Carpegna Prosciutto Pesaro: il coach Stefano 'Pino' Sacripanti (foto), ha lasciato la panchina dopo solo tre giornate adducendo "motivi personali". Una sorta di ripetizione di quanto accaduto in A un anno fa quando lo stesso coach canturino (classe 70) lasciò Scafati (poi si seppe per motivi di salute). Questa estate Sacripanti aveva firmato un biennale, anche con l'incarico di direttore sportivo. A questo punto la VL, che ha iniziato il campionato con due vittorie (a Nardò 78-86 e domenica in casa con Avellino 82-77) e un ko (interno contro Vigevano 67-80), e che domenica sarà impegnata a Rieti, ha necessità prima di tutto di un nuovo allenatore, ma anche di un ds. Possibile la soluzione interna con l'affidamento della squadra al vice Giacomo Baioni. Pesarese, è tornato a casa nell'estate 2023 dopo una lunga e importante carriera di vice allenatore. s. b.

