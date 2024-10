SIMEST, inaugurato il nuovo ufficio a San Paolo in Brasile (Di venerdì 11 ottobre 2024) SIMEST, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cdp, ha comunicato l’apertura di un nuovo ufficio della società a San Paolo in Brasile. All’evento, tappa della missione di sistema della Farnesina in America Latina, sono intervenuti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’amministratrice delegata di SIMEST Regina Corradini D’Arienzo. Il nuovo ufficio rafforzerà l’azione della società a supporto della crescita internazionale delle imprese italiane, fornendo un sostegno concreto per l’ingresso e il consolidamento in un mercato dalle grandi potenzialità sia nei settori tradizionali del Made in Italy che in quelli più innovativi. Quasi 1.000 imprese italiane hanno investito in Brasile Il Brasile rappresenta una delle economie più forti del continente sudamericano. Sono infatti quasi 1. Lettera43.it - SIMEST, inaugurato il nuovo ufficio a San Paolo in Brasile Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cdp, ha comunicato l’apertura di undella società a Sanin. All’evento, tappa della missione di sistema della Farnesina in America Latina, sono intervenuti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’amministratrice delegata diRegina Corradini D’Arienzo. Ilrafforzerà l’azione della società a supporto della crescita internazionale delle imprese italiane, fornendo un sostegno concreto per l’ingresso e il consolidamento in un mercato dalle grandi potenzialità sia nei settori tradizionali del Made in Italy che in quelli più innovativi. Quasi 1.000 imprese italiane hanno investito inIlrappresenta una delle economie più forti del continente sudamericano. Sono infatti quasi 1.

