Nadal si conferma l’incubo di Gasquet anche dopo il ritiro: è l’ennesima batosta (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gasquet ha annunciato il ritiro nello stesso giorno di Nadal. Il francese letteralmente offuscato dallo spagnolo che non è mai riuscito a battere in carriera. Fanpage.it - Nadal si conferma l’incubo di Gasquet anche dopo il ritiro: è l’ennesima batosta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha annunciato ilnello stesso giorno di. Il francese letteralmente offuscato dallo spagnolo che non è mai riuscito a battere in carriera.

Ritiro Nadal - Bertolucci : “Sono triste ma me lo sono goduto - una volta Borg mi disse…” - Sulla terra rossa non c’è mai stato uno così forte e decisivo e mi ha ammesso, a me mi avrebbe battuto agevolmente, ma mi avrebbe massacrato…. Parla e racconta tanti aneddoti, Bertolucci, soprattutto quando s’incrociano sul campo a livello internazionale e si di lui l’ex campione azzurro ha solo parole belle: “Un ragazzo educato, voglioso sempre di fare ed educato, un vero campione”. (Cityrumors.it)

Ritiro Nadal - lo zio Toni : “Senza i tanti infortuni sarebbe stato il migliore della storia” - “Io sono sempre stato un allenatore che aveva paura di perdere – prosegue -. . Se Rafa non avesse corso dei rischi in alcune occasione, ora la sua vetrina sarebbe molto più piccola”. The post Ritiro Nadal, lo zio Toni: “Senza i tanti infortuni sarebbe stato il migliore della storia” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Il messaggio di Djokovic per il ritiro di Nadal : gli fa una promessa che è parola d’onore - Il campione serbo ha speso parole sincere verso uno dei suoi più acerrimi rivali in carriera: ""Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un'icona del tennis e dello sport in generale".Continua a leggere . (Fanpage.it)