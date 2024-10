Milan, ecco chi saluta a gennaio: da Calabria a Chukwueze, la situazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Il Milan era consapevole che questa sarebbe stata una stagione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Ilera consapevole che questa sarebbe stata una stagione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Milan sta con Fonseca : può cambiare allenatore solo ad una condizione - Paulo Fonseca confermato allenatore del Milan. Urge, però, un'inversione - netta - di tendenza rispetto a quanto si è visto negli ultimi 180'. (Pianetamilan.it)

Come può cambiare il Milan dopo la sosta : Fonseca pronto a rivoluzionare l’undici di partenza - Le possibili scelte di formazione di Fonseca per il suo Milan al rientro dopo la sosta. Dopo il ko di Firenze e tutto ciò che è successo in campo la sensazione è che l'undici di partenza possa cambiare molto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

De Paola : “Il Milan deve cambiare allenatore. Fonseca non ha personalità ” - Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, esprimendo il suo punto di vista sulla situazione attuale del Milan di Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)